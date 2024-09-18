T.C. İZMİR 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2024/182 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : İzmir
MEVKİİ : Karabağlar İlçesi, Kavacık Mahallesi
ADA NO : 237
PARSEL NO : 1
MALİKİN ADI VE SOYADI: Mustafa Tiryaki - Adnan Tiryaki
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/182 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 04/09/2024
Basın No: ILN02090761
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