İLAN T.C. İNEGÖL 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2018/1587

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize ve yurtdışı adresinize dava dilekçesi ve duruşma gün ve saatinin tebliği için gönderilen tebligatlar yapılamadığından ve adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gün ve saatinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

DAVALILAR: 1-BASRİ ERDOĞAN

2-BEHÇET DEMİRCİLER

3-MEHMET DEMİRCİLER

4-TUNCER CİLO

Tebliğ Olunacak Evrakın Muhteviyatı Hülasası : Dava Dilekçesi, Duruşma gün ve saati

1-Dava konusu Bursa ili İnegöl ilçesi Alanyurt Mahallesi Doğancı Mevkii 215ada 1 parselde kayıtlı taşınmazda ortaklığının satış yolu ile giderilmesine karar verilmesinin talep edildiği,

2-Duruşmanın 21/11/2024 günü saat 09:30'da yapılacağı,

3-Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 122 ve 127. maddeleri gereği dava dilekçesinin ilanen tebliğinden itibaren 2 haftalıksüre içinde davaya cevapların, usulü itirazlar ve delillerin mahkemeye ibraz edilebileceği, duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02090672

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