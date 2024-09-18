İÇME SUYU ARITMA CİHAZI İLE SU SEBİLİ SATIN ALINACAKTIR HAVAALANI İŞLETME VE HAVACILIK ENDÜSTRİLERİ ANONİM ŞİRKETİ (HEAŞ)

İçme Suyu Arıtma Cihazı ile Su Sebili Alımı ve Montajı İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/1197957

1-İdarenin a) Adı : HAVAALANI İŞLETME VE HAVACILIK ENDÜSTRİLERİ ANONİM ŞİRKETİ (HEAŞ) b) Adresi : SABİHA GÖKÇEN HAVAALANI GENEL MÜDÜRLÜK BİNASI -A- BLOK 34912 KURTKÖY PENDİK/İSTANBUL c) Telefon ve faks numarası : 2165855000 - 2165855114 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : İçme Suyu Arıtma Cihazı ile Su Sebili Alımı ve Montajı İşi b) Niteliği, türü ve miktarı : Mal Alımı - Muhtelif miktarda İçme Suyu Arıtma Cihazı ile Su Sebili Alımı ve Montajı Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ) Kurtköy Pendik /İSTANBUL ç) Süresi/teslim tarihi : Yüklenici işe başlama tarihinden itibaren 5 takvim günü içerisinde sözleşme konusu malları İdare'ye teslim edecek ve teknik şartnameye uygun olarak montajını yapacaktır. d) İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalanmasına müteakip ilk iş günü işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 04.10.2024 - 11:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Sabiha Gökçen Havalimanı HEAŞ Genel Müdürlük Binası ( Eminönü Toplantı Salonu ) A Blok Kurtköy/Pendik- İSTANBUL

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler: NSF/ANSI 372 - Drinking Water System coponents – lead content – Kurşun vb. maddelerin arıtımı, ve/veya WQA GS (Water Quality Association, Gold Seal) NSF/ANSI 401 - Drinking Water Treatment Unists – Emerging compunds/ ıncidental contaminants – Ağır Metaller arıtımı, ve/veya WQA GS (Water Quality Association, Gold Seal) NSF/ANSI 42 - Drinking Water Treatment Unists – Effects – Estetik ve/veya WQA GS (Water Quality Association, Gold Seal) NSF/Ansı 53 - Drinking Water Treatment Unists – Health Effects – Sağlık Etkileri (Sağlığa etki eden kirleticileri arıttığı onaylanmış.), ve/veya WQA GS (Water Quality Association, Gold Seal) NSF/ANSI 58 – Reverse Osmosis Drinking Water Treatment Systems – Ters Osmoz arıtımı yaptığı tescillenmiş, ve/veya WQA GS (Water Quality Association, Gold Seal) WQA GS (Water Quality Association, Gold Seal)

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Basın No: ILN02090720

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