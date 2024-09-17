T.C. MUĞLA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/238

DAVALI: EMİNE DUDU CIVILDAK

Muğla Orman İşletme Müdürlüğü tarafından açılan davalısının Emine Dudu Cıvıldak olduğu tapu iptali ve tescil davasında; Muğla İli, Menteşe İlçesi, Gülağzı Mahallesinde bulunan 199 ada 1 parsel sayılı taşınmazın tamamının tapu kaydının iptali ile orman vasfı ile Hazine adına tesciline, hüküm kesinleşinceye kadar tapu kaydına ihtiyati tedbir konulmasına yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep edilmekte olup talebin ilanına karar verilmiştir.

Davalı Emine Dudu Cıvıldak yahut mirasçılarından veya parselde hukuken korunmaya değer bir hakkı bulunanlardan yukarıda bahsi geçen koşulların gerçekleşmediğini ileri sürenlerin ilan tarihinden itibaren üç ay içinde Mahkememize başvurmaları, aksi halde dosya kapsamındaki belgelere göre karar verileceği hususu ilan olunur. 31/07/2024

Basın No: ILN02090143

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