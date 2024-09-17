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T.C. İSTANBUL 20. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2007/208 Esas

DAVALI : SS GÜMÜŞDERE KÖYÜ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ Gümüşdere Sarıyer/ İSTANBUL

Davacı tarafından tarafından aleyhinize açılan Tazminat davasının yapılan yargılamasında;

Davalı SS Gümüşdere Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifine tebligat yapılamamış, TK. 35. maddeye göre çıkan tebligat adres yetersizliği nedeniyle iade edilmiş olup, bu sebeplerle; bilirkişi raporunun/ek raporun ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İş bu ilan edilen; bilirkişi raporuna/ek raporuna karşı HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz veya itirazınızın yasal dayanaktan yoksun olduğunun anlaşılması halinde bilirkişi raporuna/ek raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ve gelecek celsenin HMK 186 maddesine göre sözlü yargılama duruşması olarak yapılabileceği hususuilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02090141

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