HOPA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/233 Esas

Davacı ANKARA TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. aleyhine mahkememizde açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Osman ve Ayşe kızı 01/07/1895 Hopa doğumlu DAHİLİ DAVALI SAADET TAĞMAT'ın uyap sistemindeki kayıtlı mernis adresine ulaşılamadığı,

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 31maddeleri gereğince davalı kişinin İlan edilen Hopa Asliye Hukuk Mahkemesinin 2021/233 esas sayılı dosyasında Bilirkişi raporlarının "Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve tebliğ olunur." iş bu ilanen tebligatın son ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğinin yapılmış sayılacağı hususları tebliğ yerine geçmek üzere ilan olunur.

Basın No: ILN02089641

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