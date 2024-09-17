İLÂN

BODRUM 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/1092

KARAR NO : 2023/1157

Davacılar ŞERİF KORKUT, ÇALIKOĞLU PVC DOĞRAMA İNŞAAT TAAHHÜT İTHALAT İHRACAT SANAYİ TURİZM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ aleyhine mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Mahkememizin 15.12.2023 tarihli celsesinde; davanın HMK'nun 114/1-d ve 115.maddeleri gereğince husumet yokluğu nedeniyle usûlden reddine karar verilmiş söz konusu karar davacılar Şerif KORKUT vekili Av.Gülendam MANDALİNCİ YILDIRIM ve Çalıkoğlu PVC Doğ. İnş. Taah. Ltd. Şti vekilli Av.Tolga YILDIRIM tarafından 11.01.2024 tarihli dilekçeler ile istinaf edilmiş olup, Mahkememizin 15.12.2023 tarihli gerekçeli kararı ile davacılar vekilinin istinaf başvuru dilekçeleri Avusturya adresinde dahili davalı Hayrettin BOBRAK'a tebliğ edilememiş, başkaca adresi de tespit edilemediğinden Mahkememizin 12.12.2023 tarihligerekçeli kararı ile davacılar vekillerinin 11.01.2024 tarihli istinaf başvuru dilekçelerinin dahili davalı Hayrettin BOBRAK (Fahrettin ve Melek oğlu, 20/05/1948 doğumlu)'a teblig yerine geçmek üzere ilânen tebliğ olunur. 01/08/2024

Basın No: ILN02090140

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