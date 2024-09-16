T.C. İSTANBUL 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2022/255 Esas

Davacı tarafından aleyhinize açılan Vasiyetnamenin Tenfizi davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Ön İnceleme Durusma Günü: 18/09/2024 günü saat: 10:00'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

İLGİLİ KİŞİ: LEYLA FİLİZ TEKELİOĞLU - 23845709402

EDİRNE ili, UZUNKÖPRÜ ilçesi, HALİSEHATUN mah/köy, 4 Cilt, 135 Aile sıra no, 18 sırada nüfusa kayıtlı, İSMAİL HİCRİ ve LAMİA kızı, 22/08/1940 dogumlu,

Basın No: ILN02090388

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