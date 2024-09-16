T.C. ANKARA 48. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

T.C. ANKARA48. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN ESAS NO : 2018/46

KARAR NO : 2024/369

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 07/05/2024 tarihli ilamı ile sanık Basem MARAWY hakkında kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf suçundan zamanaşımı nedeniyle CMK 223/8 maddesi uyarınca DÜŞME kararı verilmiş olup Naser ve Heba oğlu, 10/05/1993 Aleppo doğumlu sanık BASEM MARAWY tüm aramalara rağmen bulunamadığından gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, CMK' nun 272 ve 273 maddeleri uyarınca hükmün tebliğinden itibaren iki hafta içinde mahkememize ya da en yakın mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunması suretiyle istinaf yoluna başvurabileceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

Basın No:ILN02089242

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