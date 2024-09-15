Örnek No:55*

T.C.DENİZLİ 3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/1 SATIŞ - TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/1 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ: Denizli İl, Merkezefendi İlçe, Şirinköy Mahalle, 3889 Ada, 1 Parselde kayıtlı boş arsa vasıflı taşınmaz. Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Adresi : Bahçelievler Mahallesi 3068.Sokak No:7 Merkezefendi / DenizliYüzölçümü : 261 m2Kıymeti: 3.132.000,00 TL KDV : %10 İmar Durumu : Konut alanı, kat adedi 2 kat, ayrık nizam, Yüksekliği 6,50 m, taks-kaks:0.30/0.60 ön bahçe 5 m komşu mesafeler 3 m ve arka bahçe mesafesi (yok)

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/03/2025 - 15:00 - Bitiş Tarih ve Saati: 18/03/2025 - 15:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/04/2025 - 15:00 - Bitiş Tarih ve Saati: 15/04/2025 - 15:00

12/09/2024(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02089806

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