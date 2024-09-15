T.C.

ESKİL(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/9 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/9 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli Eskil İlçesi Merkez Mah. 1529 Ada 10 Parsel. Eskil / AKSARAY

Yüzölçümü : 52.841,84 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 3.857.454,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: 5403 Sayılı kanun kapsamında tarımsal faaliyet dışında kullanılamaz.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/11/2024 - 11:45 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 27/11/2024 - 11:45 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/12/2024 - 11:45 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 25/12/2024 - 11:45

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02088485

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