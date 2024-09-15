T.C. DENİZLİ 4. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/4 Tereke

Muğla ili, Seydikemer ilçesi, Dodurga mah/köy 30 Cilt, 89 Aile sıra numarada nüfusa kayıtlı 08.08.1968 doğumlu 16.06.2021 tarihinde vefat eden muris Recep KAÇAR'ın mirası yasal mirasçılarının tümü tarafından reddedildiğinden ve TMK.nın 612. Maddesi gereğince terekenin re'sen defterinin tutulmasına başlanmış bulunduğundan, Kefalet sebebiyle alacaklılarıda dahil olmak üzere alakadar olanların alacak ve borçlarını ilan tarihinden itibaren en geç BİR ay içinde varsa belgeleri ile birlikte hakimliğimize müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde Türk Medeni Kanununun 621. maddesi gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasçıları ne şahsen nede terekeye izafetle takip edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu TMK'nun 621. maddesi uyarınca ilan olunur.

Basın No: ILN02089669

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