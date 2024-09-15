Örnek No:55*

T.C.

DENİZLİ 3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2023/7 SATIŞ TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/7 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Taşınmazın Özellikleri: Denizli İl, Honaz İlçe, KIZILYER Mahalle/Köy, 111 Ada, 18 Parsel 13.863,18 m2 yüzölçüme sahip, Tarla vasıflı taşınmazdır. Honaz İlçe Merkezine 8,0 km mesafede konumludur. Bölgede yapılaşma düşük yoğunlukta olup konut fonksiyonlu olarak gelişmektedir. Teknik altyapı ve üstyapı çalışmaları kısmen tamamlanmıştır. Ulaşım çeşitlilik göstermekte olup toplu taşıma araçları ve özel araçlar ile sağlanmaktadır. 111 ada 18 parsel içerisinde imar yolları bulunmaktadır. Parsel düz bir topoğrafyaya sahip olup, geometrik olarak belirgin şekle sahip değildir. Parsel üzerinde 2 adet yapı ve muhtelif ağaç bulunmaktadır. Taşınmaz üzerinde Taban alanı 32,0 m2 olan yığma bina ile, yine taşınmaz üzerinde taban alanı 94,0 m2 olan yığma bina bulunmaktadır.

Adresi : Denizli İli Honaz İlçesi Kızılyer Mah. 105 Sokak üzerinde Honaz / DENİZLİ

Yüzölçümü : 13.863,18 m2

Kıymeti: 10.525.455,00 TLKDV : %10

İmar Durumu : İnşaat tarzı Konut Alanı,Ayrık Nizam 2 Kat. Ön bahçe 5 metre, yan ve arka bahçe çekme mesafesi 3 er metredir. Taks 0,30 Kaks 0,60Kaydındaki Şerhler: Diğer : Honaz Tarım Kredi Kooperatifinin Cengiz Koç hissesi altında 200.000,00 TL bedelli ipoteği bulunmakta. Geçit Hakkı : Honaz Tarım Kredi Kooperatifinin Tahsin Yalçınkaya hissesi altında 35.000,00 ETL bedelli ipoteği bulunmakta.

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/10/2024 - 14:31 - Bitiş Tarih ve Saati: 15/10/2024 - 14:31 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/11/2024 - 14:31 - Bitiş Tarih ve Saati: 15/11/2024 - 14:31

12/09/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02089300

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