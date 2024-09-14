T.C. BAKIRKÖY 31. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2022/496 Esas

KARAR NO : 2024/351

Tehdit, Hakaret, Basit Yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 02/07/2024 tarihli ilamı ile 106/1-1.cümle maddesi ile BERAAT, 125/1 maddesi ile CEZA VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA, 86/2 maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Abdulkader ve Fatıma oğlu, 01/01/1998 d.lu, Suriye uyruklu MUFİD FARES tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karartebliğ edilememiştir.

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 13.09.2024

Basın No: ILN02089747

#ilan.gov.tr