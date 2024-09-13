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DEMİRÖZÜ KAYMAKAMLIĞI

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Giriş Tarihi 14 Eylül 2024, 00:02 Güncelleme Tarihi 14 Eylül 2024, 00:38
Giriş Tarihi 13 Eylül 2024, 00:00 Güncelleme Tarihi14 Eylül 2024, 00:38

DEMİRÖZÜ KAYMAKAMLIĞI

MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN

1- İlimiz, Demirözü İlçesi sınırları içerisinde bulunan ve aşağıda bilgileri yer alan 2 adet taşınmazın satış ihaleleri 27.09.2024 tarihleri arasında, hizalarında gösterilen saatlerde 2886 Sayılı Kanunun 45.Maddesi uyarınca Açık Teklif Usülü ile Demirözü Milli Emlak Şefliği Makam odasında yapılacaktır.

2- Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Demirözü Milli Emlak Şefliğinden ücretsiz görülebilir.

3- İsteklilerin her taşınmaz mal ihale dosyaları için ayrı ayrı olmak üzere belirtilen gün ve ihale saatine kadar geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu ile Kanuni ikametgah belgesi ve kimlik belgesi suretiyle komisyona müracaat etmeleri gerekmektedir.

4- Başka şahıs adına ihaleye iştirak edeceklerin noter tasdikli vekaletnameyi, tüzel kişilerin yılı içerisinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odası belgesini, yetki belgesini ve imza sirkülerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

5- Posta ile yapılacak müracaatlarda meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez.

6- İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

7- Satışlarda 1.000,00 TL'yi aşan taşınmaz mallar için satış bedelinin ¼'ü peşin olmak üzere koşullara göre, 2 yılda 8 eşit takside kadar taksitlendirilebilir.

8- Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinde satış bedelinin: 5.000.000,00 TL' ye kadar olan kısım için % 1 (yüzde bir), 5.000.000,00 TL den 10.000,000,00 TL ye kadar olan kısım için % 0,005 (binde beş) 10.000.000,00 TL'yi aşan kısımlar için % 0,0025 (Onbinde yirmibeş) Döner sermaye bedeli alınacaktır.

9- İhale bedelinin peşin ödenmesi durumunda %20 (yüzde yirmi) indirim uygulanacaktır.

10- İhale ilanları www.milliemlak.gov.tr adresinden görülebilir. İlan olunur. 0(458) 411 6805.
SIRA NO İLİ İLÇESİ MAHALLE/KÖY CİNSİ ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ HAZİNE HİSSESİ İMAR DURUMU TAHMİNİ BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 BAYBURT DEMİRÖZÜ ŞİRİN MAHALLESİ ARSA 2004 1 2.806,95 m² 2.806,95 m² İSKAN ALANI 3.800.000,00 TL 1.140.000,00 TL 27.09.2024 10:00
2 BAYBURT DEMİRÖZÜ ŞİRİN MAHALLESİ ARSA 1997 8 516,44 m² 500,02 m² İSKAN ALANI 750.030,00 TL 225.009,00 TL 27.09.2024 10:20

Basın No: ILN02087031

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