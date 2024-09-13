T.C. BAKIRKÖY 52. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2023/490 Esas

Karar No : 2024/76 Karar

İLAN

Sanık Mehmet KOYUNCU hakkında mahkememizce yapılan açık yargılama sonucunda;

HÜKÜM ÖZETİ:

Basit Yaralama ve Mala Zarar Verme suçlarından Mahkememizin 08/02/2024 tarih, 2023/490 Esas 2024/76Karar sayılıkararı ilesanık, Mustafa ve Zeliha oğlu 01/05/1999 doğumlu, Mehmet KOYUNCU hakkında açılan kamu davasında Türk Ceza Kanunu'nun 86/2.maddesi gereğine6 Ay Hapis Cezası ile Cezalandırılmasına,Türk Ceza Kanunu'nun 151/1.maddesi gereğince 4 Ay Hapis Cezası ile Cezalandırılmasına karar verilmiştir.

Mahkememizce gıyaptaverilen kararmüşteki, Murudjan ve Huvayda oğlu, 1995 KIRGIZİSTAN doğumlu, Azamzhon AKHMEDOV'un bilinen tüm adreslerine yapılan tebliğ işlemi başarısız olmuş ve karartebliğ işlemi gerçekleşmemiştir. Bu nedenle iş bu hüküm özetinin 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29, 30 ve 31.Maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonramüşteki Azamzhon AKHMEDOV'a kararın tebliğ edilmiş sayılmasına, tebliğden itibaren müşteki Azamzhon AKHMEDOV'un Ceza Muhakemesi Kanunu'nun272/2 ve 273. Maddeleri gereğince 7 gün içindekarara karşıİstanbul Bölge AdliyeMahkemesi'ne İstinaf kanun yoluna başvurma hakkı mümkün olduğu hususu ilanen tebliğ olunur.23.05.2024

Basın No: ILN02088893

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