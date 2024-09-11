T.C. YALOVA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İ L A N M E T N İ

DOSYA NO : 2020/569 Esas

KARAR NO : 2024/340

KATILAN :YALOVA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

SANIK :AHMED ABDULKAREEM ABDULLAH AL ANI

SANIK :MOHAMMED SABAH MOHAMMED AL-QAZAZ, Sabah ve Aedah Qasım oğlu, 29/11/1988 BAGHDAD doğumlu, , ,mah/köy nüfusunda kayıtlı. Adnan Merderes Mahallesi Rahmi Üstel Caddesi B No: Yalova Merkez/ YALOVA adresinde oturur. TC Kimlik No:99815471396

Mahkememizin25.04.2024 tarih 2020/569 Esas-2024/340 Karar Sayılı kararı ile sanık Mohammed Sabah Mohammed al-qazazhammed sabah mohammed al-qazaz hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılık Kanununa Muhalefet suçundanverilen mahkumiyet kararı sanığın dosya muhteviyatında beyan etmiş olduğu adreslere tebliğ edilememiş, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 ve 30 maddeleri gereğince ilanen tebligat yapma zorunluğu doğmuştur.

Sanık Mohammed Sabah Mohammed al-qazazhammed sabah mohammed al-qazaz hakkında, Mahkememizin 25.04.2024 tarih2020/569 Esas-2024/340 Karar Sayılı kararı ile 5607 Sayılı Kaçakçılık Kanununa Muhalefet suçundan 6 Bin Tl ve 20 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, kararın tebliği tarihinden itibaren yedi gün içinde mahkememize ya da aynı derecedeki başka bir mahkeme aracılığıyla verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt kâtibine beyanda bulunmak suretiyle Bursa Bölge Adliye Mahkemesine sunulmak üzere istinaf yolu açık olmak üzere verildiği hususlarının ilanen tebliğine, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 31. maddesi gereğince ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı sanığa İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

Basın No: ILN02087746

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