T.C. İSTANBUL 3. ÇOCUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2023/128 Esas

KARAR NO : 2024/283

Herkesin Girebileceği Bir Yerde Bırakılmakla Birlikte Kilitlenmek Suretiyle Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 23/05/2024 tarihli ilamı ile SSÇ Sıla DEMİR hakkında 2 yıl 6 ay erteli hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir. Atilla ve Şerife kızı, 2008 Beyoğlu doğumlu Sıla DEMİR tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ve suça sürüklenen çocuk müdafinin istinaf dilekçesi tebliğ edilememiştir.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin yurt genelinde yayın yapan trajı 50.000 üstü olan bir gazetede ve internet haber sitesinde İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, 7 gün içinde yasal yola başvurmadığı taktirde kararın kesinleşeceği hususu İLAN OLUNUR. 06/09/2024

Basın No: ILN02087491

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