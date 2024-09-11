Örnek No:55*

T.C.

ÇEŞME

İCRA DAİRESİ

2017/264 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2017/264 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İl, Çeşme İlçe, ALAÇATI Mahalle/Köy, ÇAYIR MEVKİİ 3587 ada 3 parselde kayıtlı, 501m2 yüzölçümlü Arsa vasıflı taşınmazın tam payı Kemal YÜCESOYadına kayıtlıdır. Cinsi: Arsa Alanı : 501 m2 Sözkonusu taşınmaz Alaçatı mahallesi Şahin tepesi mevkiinde yer almaktadır. Belediye hizmetlerinden yararlanan taşınmazın yola cephesi vardır. Yakınında yapılaşma vardır. Meyilli bir arazidir. Deniz manzaralıdır. Çeşme merkeze 7 km, denize 1km uzaklıktadır. Sözkonusu taşınmaz boştur.(Bilgiler bilirkişi raporundan alınmıştır.)

Adresi : Alaçatı Mah. 16082 Sok.Çeşme / İZMİR

Yüzölçümü : 501 m2

İmar Durumu: Söz konusu parsel, 1/1000 ölçekli Alaçatı Revizyon uygulama imar planında Konut alanında kalmaktadır. Parselde maks. 2 bağımsız bölüm yapılabilir. İnşaat nizamı ve nispeti: Ayrık - Taks:0,20 – 0,40 ; Bina yüksekliği 6,50m, Ön bahçe mesafesi: 5m, Komşu mesafeler:3m, Arka bahçe mesafesi:3m, Kat adedi: 2, Saçak parapet: 0,50m olarak belirlenmiştir.

Kıymeti : 15.030.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Takyidattaki Gibidir. Taşınmaz üzerinde 16/12/2022 tarih 22695 Yevmiye numaralı 'Tescile yönelik kesinleşmiş mahkeme kararı vardır. Konu: Tasarrufun İptali' olarak beyan bulunmaktadır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/11/2024 - 14:11 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 20/11/2024 - 14:11 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/12/2024 - 14:11 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 20/12/2024 - 14:11

05/09/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02087816

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