T.C. BİGA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/317 Esas

Konu : Gaiplik İlanı BİGA MALMÜDÜRLÜĞÜ ile ÇANAKKALE ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ KAYYIMLIK BÜROSU BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;Davacı dava dilekçesi ile, Çanakkale İli Biga İlçesi Güleç Köyü 973 parsel sayılı taşınmaz maliki görünen Ahmet oğulları Raşit, Osman ve Halim'in Biga Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2009/275 Esas sayılı kararı ile Malmüdürü kayyım olarak atandığını, Ahmet oğulları Raşit, Osman ve Halim hakkında verilen kayyımlık süresi 10 yılı doldurduğundanAHMET OĞULLARI RAŞİT, OSMAN VE HALİM'i gören bilen ve tanıyanların iş bu ilan tarihi ve 15 gün arayla ilan yapılarak, bu tarihlerden itibaren6 ay içerisinde Mahkememizin 2024/317 esas sayılı dosyasına muracaat etmeleri, aksi takdirde gaipliğine karar verileceği hususu ilan olunur. 06/09/2024

Basın No: ILN02087485

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