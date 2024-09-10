Örnek No:55*

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

2024/1631 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/1631 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Başakşehir İlçe, Kayabaşı Mahalle, 384 Ada, 29 Parsel, Bodrum Kat , 2 Nolu Bağımsız Bölüm, 160/4001 arsa paylı,382,30 metrekare ana taşınmaz yüz ölçümü

TAŞINMAZIN HALİHAZIR DURUMU

Satışa konu taşınmaz; Başakşehir İlçesi, Güvercintepe Mahallesi, Orhangazi Caddesinde, tapunun 384 ada, 29 parsel numarasında kayıtlı ve Orhangazi Caddesinden 54-56dış kapı numarası alan kat mülkiyeti tesisli Köklükaya Apartmanında 160/4001 arsa paylı Bodrum Kat (2) bağımsız bölüm numaralı Mesken'in tamamı niteliğindedir.

2 bodrum kat+ zemin kat+ 3 normal kat+ çatı kattan müteşekkil, B.A.K. tarzda, bitişik nizamda, 2.sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olan, merdiven ve sahanlıkları mermer kaplı, katlarında üçer daireli Köklükaya Apartmanı bodrum katında bulunan (2) bağımsız bölüm numaralı mesken mahallinde yapılan tespite göre antre-hol, mutfak, salon, iki oda, banyo-WC mahallerinden ibaret 60,00m2 alana sahiptir. Dairede ıslak hacim zeminleri seramik, salon ve oda zeminleri laminat parke, duvarları sıvalı ve boyalı, mutfakta sabit tezgah ile modüler mutfak dolapları, banyolarında sıhhi tesisat armatürleri ikmal edilmiş durumda, PVC doğrama ve ısıcamlı, demir korkuluklu olup çelik giriş kapılıdır.

Satışa konu taşınmaz, bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü belediye ve sosyal imkandan istifade edecek konumda yer almakta olup, ulaşım imkanları elverişlidir. hususu belirtilmiştir.

Adresi : Güvercintepe Mah. Orhangazi Cad. No:54-56 Bodrum Kat,2 Nolu Bağımsız Bölüm Başakşehir/ İSTANBUL

Yüzölçümü : 382,30 m2 ana taşınmaz

Arsa Payı : 160/4001

İmar Durumu : Başakşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce tanzim ve tasdik edilmiş olan 15.02.2024 tarih, 184315 sayılı imar durum belgesine göre söz konusu taşınmaz 1/1000 ölçekli "11.12.2012 t.t.'li Altınşehir- Güvercintepe Bölgesi Uygulama İmar Planı" kapsamında K2:Konut Alanında kalmaktadır. Kamu alanına terk ve ihdas işlemlerine (Yol, Park, O.P. vb.) ait sınırlar İnşaat İstikamet Rölevesinde belirlenecek olup, uygulama net imar parseli üzerinden yapılacaktır. K2:Konut Alanlarında "300 m²'den küçük parsellerde İkiz Düzende, Önbahçe, Arka ve Yan Bahçe mesafeleri 3.00 metre, Hmax:9.50 metre; 300-500 m² arasındaki parsellerde ise İkiz Düzende, Önbahçe, Arka ve Yan Bahçe mesafeleri 3.00 metre, Hmax:12.50 metre; 500 m² den büyük parsellerde E=1.90 olup Ayrık düzende uygulama yapılacak"tır.

Bilahare Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü'nün 22/05/2020 tarih ve 105676 sayılı yazılarında, Rezerv Yapı Alanları'nda yeniden düzenlenen alan sınırının Bakanlık Makamının 07/04/2020 tarih ve 105645 sayılı Olur'ları ile onaylandığı bildirilmiş olup, bahse konu taşınmaz 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında "Rezerv Yapı Alanı" nda kalmaktadır denilmiştir.

Kıymeti : 1.600.000,00 TL

KDV Oranı : KDV Kanunun 17. Maddesinin 4. Fıkrası Uyarınca Muaf

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/11/2024 - 11:25 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 20/11/2024 - 11:25 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/12/2024 - 11:25 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 18/12/2024 - 11:25

09/09/2024 (İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02087089

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