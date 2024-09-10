T.C. KARACABEY 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş Genel MüdürlüğüVekili tarafından Mahkememizde açılmış kamulaştırma bedelinin tespiti ve tesis edilecekmülkiyet haklarının Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş Genel Müdürlüğü adına tapuya tescil davalarında aşağıda dosya numarası, malikleri, tapuda kayıtlı olduğu yer,ada, parsel numarası , vasfı ile kamulaştırılan alanı belirtilen ve davacı İdare tarafından kamulaştırılan taşınmazlar ile ilgili olarak 4650 Sayılı Yasa ile değişik 2942 sayılı Yasanın 10.maddeleri kapsamındaki tescil davalarında;

Kamulaştırma Kanununun ilgili maddesine göre belirlenecek kamulaştırma bedellerinin hak sahipleri adına Karacabey Vakıf Bank Şubesine yatırılacağı,

Davalıların, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini davetiyenin tebliği tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği,

Maliklerin çıkartılan meşruhatlı davetiyenin kendilerine tebliğinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davalarda husumetin Bursa İdare Mahkemesi'ne yöneltilmesi gerektiği, 30 gün içinde idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmeyi durdurma kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işlemlerinin kesinleşeceği ve Mahkemenin tespitedeceği kamulaştırma bedeli üzerinden dava konusu taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş Genel Müdürlüğü adına tescil edileceği,

Mahkemenin davetine uymayanlar hakkında yokluklarında yargılama ve işlem yapılacağı hususları ayrı ayrı ihtar olunur. Keyfiyet ilanen tebliğ olunur.

Kamulaştırma ve yargılama ile ilgili diğer bilgiler aşağıdadır.

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLAR

Dosya No İl-İlçe Köy Ada-Parsel Yüzölçümü Vasfı Malik/ler Kamulaştırılacak Alan

2024/337 Bursa Karacabey Şahin Köyü 848A-40P 9.780,19 m2 Tarla Şakir Eryılmaz 3,06 m2'lik mülkiyet ve 542,23 m2'lik irtifak 2024/338 Bursa Karacabey Karasu Köyü 1240P 39.550,0m2 Tarla ÖzdenKondu Özhan Kondu 8,41 m2'lik mülkiyet ve 1.061,88 m2'lik irtifak 2024/339 Bursa Karacabey Yukarı fevzipaşa Köyü 86P 15.000,00 m2 Tarla Orhan Sayın 0,66 m2'lik mülkiyet ve 706,44 m2'lik irtifak 2024/340 Bursa Karacabey Arız Köyü 196 P 13.450,00 m2 Tarla Mustafa Mustafaoğlu 0,00 m2'lik mülkiyet ve 25,70 m2'lik irtifak 2024/341 Bursa Karacabey Arız Köyü 1 5870,25 m2 Tarla Bostaş Petrol Tur.... 5,00 m2'lik mülkiyet ve 270,25 m2'lik irtifak 2024/342 Bursa Karacabey Arız Köyü 1074 P 10.691,02 m2 Tarla Ballı Metal San.Tic. A.Ş 0,00 m2'lik mülkiyet ve 242,47 m2'lik irtifak

2024/344 Bursa Karacabey Karasu Köyü 979P 1.300,00 m2 Tarla Nahide Demirbaş Ümit Demirbaş 0 m2'lik mülkiyet ve 276,06 m2'lik irtifak 2024/345 Bursa Karacabey Karasu Köyü 960p 2.500,00 m2 Tarla Cemalettin Tekdoğan 2,56 m2'lik mülkiyet ve 417,01 m2'lik irtifak 2024/346 Bursa Karacabey Karasu köyü 947P 29.850,00 m2 Tarla Lütfü Demirbaş 0,00 m2'lik mülkiyet ve 19,34 m2'lik irtifak 2024/347 Bursa Karacabey Karasu Köyü 67P 2.700,00 m2 Tarla Sebahat Ayaydın 0,00 m2'lik mülkiyet ve 219,10 m2'lik irtifak 2024/348 Bursa Karacabey Karasu Köyü 53P 10.250,00 m2 Tarla Şenol Duvarseren 3,24 m2'lik mülkiyet ve 1.825,23 m2'lik irtifak 2024/349 Bursa Karacabey Karasu Köyü 44 P 16.500,00 m2 Tarla Zit Yapı San.Tic.A.Ş. 2,25 m2'lik mülkiyet ve 595,99 m2'lik irtifak

Basın No: ILN02087154

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