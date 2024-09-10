T.C. KARACABEY 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş Genel MüdürlüğüVekili tarafından Mahkememizde açılmış kamulaştırma bedelinin tespiti ve tesis edilecekmülkiyet haklarının Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş Genel Müdürlüğü adına tapuya tescil davalarında aşağıda dosya numarası, malikleri, tapuda kayıtlı olduğu yer,ada, parsel numarası , vasfı ile kamulaştırılan alanı belirtilen ve davacı İdare tarafından kamulaştırılan taşınmazlar ile ilgili olarak 4650 Sayılı Yasa ile değişik 2942 sayılı Yasanın 10.maddeleri kapsamındaki tescil davalarında;
Kamulaştırma Kanununun ilgili maddesine göre belirlenecek kamulaştırma bedellerinin hak sahipleri adına Karacabey Vakıf Bank Şubesine yatırılacağı,
Davalıların, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini davetiyenin tebliği tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği,
Maliklerin çıkartılan meşruhatlı davetiyenin kendilerine tebliğinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davalarda husumetin Bursa İdare Mahkemesi'ne yöneltilmesi gerektiği, 30 gün içinde idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmeyi durdurma kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işlemlerinin kesinleşeceği ve Mahkemenin tespitedeceği kamulaştırma bedeli üzerinden dava konusu taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş Genel Müdürlüğü adına tescil edileceği,
Mahkemenin davetine uymayanlar hakkında yokluklarında yargılama ve işlem yapılacağı hususları ayrı ayrı ihtar olunur. Keyfiyet ilanen tebliğ olunur.
Kamulaştırma ve yargılama ile ilgili diğer bilgiler aşağıdadır.
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLAR
|Dosya No
|İl-İlçe
|Köy
|Ada-Parsel
|Yüzölçümü
|Vasfı
|Malik/ler
|Kamulaştırılacak Alan
|2024/337
|Bursa Karacabey
|Şahin Köyü
|848A-40P
|9.780,19 m2
|Tarla
|Şakir Eryılmaz
|3,06 m2'lik mülkiyet ve 542,23 m2'lik irtifak
|2024/338
|Bursa Karacabey
|Karasu Köyü
|1240P
|39.550,0m2
|Tarla
|ÖzdenKondu
Özhan Kondu
|8,41 m2'lik mülkiyet ve 1.061,88 m2'lik irtifak
|2024/339
|Bursa Karacabey
|Yukarı
fevzipaşa Köyü
|86P
|15.000,00 m2
|Tarla
|Orhan Sayın
|0,66 m2'lik mülkiyet ve 706,44 m2'lik irtifak
|2024/340
|Bursa Karacabey
|Arız Köyü
|196 P
|13.450,00 m2
|Tarla
|Mustafa Mustafaoğlu
|0,00 m2'lik mülkiyet ve 25,70 m2'lik irtifak
|2024/341
|Bursa Karacabey
|Arız Köyü
|1
|5870,25 m2
|Tarla
|Bostaş Petrol Tur....
|5,00 m2'lik mülkiyet ve 270,25 m2'lik irtifak
|2024/342
|Bursa Karacabey
|Arız Köyü
|1074 P
|10.691,02 m2
|Tarla
|Ballı Metal San.Tic. A.Ş
|0,00 m2'lik mülkiyet ve 242,47 m2'lik irtifak
|2024/344
|Bursa Karacabey
|Karasu Köyü
|979P
|1.300,00 m2
|Tarla
|Nahide Demirbaş
Ümit Demirbaş
|0 m2'lik mülkiyet ve 276,06 m2'lik irtifak
|2024/345
|Bursa Karacabey
|Karasu Köyü
|960p
|2.500,00 m2
|Tarla
|Cemalettin Tekdoğan
|2,56 m2'lik mülkiyet ve 417,01 m2'lik irtifak
|2024/346
|Bursa Karacabey
|Karasu köyü
|947P
|29.850,00 m2
|Tarla
|Lütfü Demirbaş
|0,00 m2'lik mülkiyet ve 19,34 m2'lik irtifak
|2024/347
|Bursa Karacabey
|Karasu Köyü
|67P
|2.700,00 m2
|Tarla
|Sebahat Ayaydın
|0,00 m2'lik mülkiyet ve 219,10 m2'lik irtifak
|2024/348
|Bursa Karacabey
|Karasu Köyü
|53P
|10.250,00 m2
|Tarla
|Şenol Duvarseren
|3,24 m2'lik mülkiyet ve 1.825,23 m2'lik irtifak
|2024/349
|Bursa Karacabey
|Karasu Köyü
|44 P
|16.500,00 m2
|Tarla
|Zit Yapı San.Tic.A.Ş.
|2,25 m2'lik mülkiyet ve 595,99 m2'lik irtifak
Basın No: ILN02087154
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