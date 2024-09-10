T.C. GAZİOSMANPAŞA 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

DOSYA NO : 2023/301 Esas

KARAR NO : 2024/513

suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 09/05/2024 tarihli ilamı ilemaddesi gereğince cezası ile cezalandırılan Hamit ve Gülnaz kızı, 01/01/1962 doğumlu, Ardahan, Merkez, Bayramoğlu mah/köy nüfusuna kayıtlı FİTOS ARSLAN tüm aramalara rağmen bulunamamış,gerekçeli karartebliğ edilememiştir.

Dair ilan tarihinden itiaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren 7 gün içinde mahkememize veya en yakın asliye ceza mahkemesine dilekçe vererek İstanbul Bölge Adliye mahkemesi nezdinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği ilan olunur. 09.09.2024

Basın No: ILN02087143

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