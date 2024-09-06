T.C. İDİL ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

ESAS NO : 2018/18 Esas DAVALILAR MEHMET ŞEFİK GENÇ- İbrahim oğluMEHMET ŞERİF GELDİ- Yusuf oğlu

MEHMET ZEKİ ÇELİK- 14589012392, Sait ve Latife oğlu, 25.08.1987 doğumlu.

MERYEM AKSOY- 15032997556, Mecit ve Zahriye kızı, 28.04.1981 doğumlu.

MÜNİRE DEMİR HALEF- 33686375742, Ali ve Zübeyde kızı, 13.11.1973 doğumlu.

NAYİF ÖZGENÇ- İbrahim oğlu.

NECLA ARSLAN- Yasin oğlu.

ÖMER ÇİÇEK- Mecdin oğlu.

SACİDE ATALAY- Şerif kızı.

SAİT ÇİÇEK- Mecdin kızı.

SEYHAN ÖZGENÇ-Yasin oğlu.

SUVEYDE ŞİMŞEK- Yasin oğlu.

SÜLEYMAN ATALAY- Aziz oğlu.

SÜLEYMAN ÇELİK- Musa oğlu.

TAHİR ZENGİN- Yusuf oğlu.

ZAKİRE YAVUZ- Yasin kızı.

HAFRİ ÇİÇEK- Yasin kızı.

HAMZA DEMİR- 33728374344, Ali ve Zübeyde oğlu, 01.01.1966 doğumlu.

HANİFE ER- Mehmet kızı.

HASAN HÜSEYİN ÇELİK- Salahaddin oğlu.

HAYRİYE DAĞ- Yasin oğlu.

HAYRİYE KESKİN-Yunus kızı.

İBRAHİM ATALAY- Üzeyir oğlu.

ABDULCELİL DEMİR-Ali oğlu.

ABDULKAHAR ÇİÇEK- 14679009332, Sait ve Hediye oğlu, 09.08.1979 doğumlu.

ADİL DEMİR- 33548380396, Hasan ve Hadice oğlu, 21.05.1973 doğumlu.

AHMET ÇİÇEK- Mecdin oğlu.

ASYA BAYKAL- İsmail kızı.

ASYA GELDİ- Halil kızı.

EDİBE GEÇER- Yasin oğlu.

FAHRİYE DİNÇ- 15050996982, Mehmet ve Naciye oğlu, 03.02.1984 doğumlu.

FATMA ASLAN- Şerif kızı.

FATMA KAPLAN- Yasin kızı.

FATMA YILMAZ- 32186425742, Salahaddin ve Hafize kızı, 30.05.1995 doğumlu.

Davacı Şırnak Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Şırnak ili, İdil ilçesi, Kurtuluş Köyü 260 sayılı parsel ile ilgili olarak aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (Taşınmazın Orman Niteliğinin Çekişmeli Olması Nedeniyle) davasına esas olmak üzere;

Yukarıda kimlik bilgileri bulunan davalılar ile ilgili olarak; Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, tanınmadığınız ve/veya adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, istinaf dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 26/09/2024 günü saat: 09:43'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi takdirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi, istinaf dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02084947

#ilan.gov.tr