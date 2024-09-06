T.C. HATAY 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2024/24 Esas

KARAR NO : 2024/240

Basit Yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 29/03/2024 tarihli ilamı ile 86/2-1. cümle maddesi gereğince HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER.(CMK 231/8)(SÜRESİZ) cezası ile cezalandırılan Muhammed ve Nezhe kızı, 1990 doğumlu, HAMDI CHAIMAA tüm aramalara rağmen bulunamamış,gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 03.09.2024

Basın No: ILN02084942

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