Örnek No:55*

T.C.

İZMİR

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2023/395 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/395 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İl, Bayraklı İlçe, SALHANE Mahalle/Köy, Manavkuyu Mevkii, 31681 Ada, 78 Parsel, Kıymet takdiri istenen taşınmaz ...

Adresi : Adalet Mah. Şehit Pilot Üsteğmen Türker Aydın Sok. No:73 (3 Katlı Ev) Bayraklı/İzmir Bayraklı / İZMİR

Yüzölçümü : 92,00 m2 (Dükkan alanı 64,20m2 dir, Dairelerin kullanım alanı 81,30m2 dir.)

İmar Durumu : İzmir İli, Bayraklı İlçesi, Salhane Mahallesi, 31681 ada, 78 parsel, sayılı taşınmaz 1/1000 ölçekli uygulama imar planına göre 3 kata imarlı yapı adasına isabet etmektedir.

Kıymeti : 5.440.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/11/2024 - 13:50 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 02/12/2024 - 13:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/12/2024 - 13:50 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 25/12/2024 - 13:50

28/08/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02085970

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