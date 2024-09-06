Örnek No:54*

T.C.İSTANBUL3. İFLAS DAİRESİ

2024/6 İFLAS

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/6 İFLAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 630.000,00 1 Taşıt 34FN9394 Plakalı , 2017 Model , CITROEN Marka , 10JBFM0289008 Motor No'lu , VF7DD9HP0HJ651381 Şasi N ...

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/09/2024 - 14:19 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 07/10/2024 - 14:19 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/10/2024 - 14:19 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 07/11/2024 - 14:19

04/09/2024 (İİK m.114/4)

Basın No: ILN02085673

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