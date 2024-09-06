Örnek No:54*
T.C.İSTANBUL3. İFLAS DAİRESİ
2024/6 İFLAS
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/6 İFLAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|630.000,00
|1
|Taşıt
|34FN9394 Plakalı , 2017 Model , CITROEN Marka , 10JBFM0289008 Motor No'lu , VF7DD9HP0HJ651381 Şasi N ...
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 30/09/2024 - 14:19
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Bitiş Tarih ve Saati : 07/10/2024 - 14:19
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 31/10/2024 - 14:19
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Bitiş Tarih ve Saati : 07/11/2024 - 14:19
04/09/2024 (İİK m.114/4)
Basın No: ILN02085673
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