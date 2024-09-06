İSTANBUL İLİ BEŞİKTAŞ İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

A-Aşağıda nitelikleri belirtilen iş 2886 Sayılı Devlet İhale Yasası'nın 36.maddesine göre Kapalı Teklif Usulü yöntemi doğrultusunda 10 (On) yıl süre ile kiraya verilecektir.

YILLIK MAHAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT SÜRESİ CAYMA TAZMİNATI MEVKİİ İHALE GÜNÜ VE SAATİ İŞİN TÜRÜ 4.200.000,00.-TL/YIL+KDV (60 Adet ATM yeri için) 1.260.000,00.-TL 10 YIL (120 AY) 2.100.000,00.-TL Beşiktaş Belediyesi hüküm ve tasarrufu altında olan Beşiktaş İlçesinde 60 adet ATM cihazı yeri 17.09.2024/SALI GÜNÜ SAAT: 11:30 Belediye mülkiyetinde, hüküm ve tasarrufu altında olan alanlara kurulabilecek 60 adet bankamatik kabini (ATM kabini) yerlerinin 10 yıl süre ile kiraya verilmesi işi

B-Bu işe ait şartname, ihale tarihinden en geç 1(bir) iş günü öncesine kadar Beşiktaş Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden 5.000,00.-TL karşılığında alınacak olup, ihale günü şartname satışı yapılmayacaktır.

C-İhaleye gerçek ve tüzel kişiler katılabilecek ve aşağıdaki belgeler ihale günü ve saatinde Belediye Encümeni'ne sunulacaktır.

İletişim Bilgi Formu. (Şartname ekinde yer almaktadır.) Tahmin edilen ihale bedelinin %3'ü kadar geçici teminat bedelinin Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne yatırıldığına ilişkin makbuz. Tahmin edilen ihale bedelinin %5'i kadar cayma tazminat bedelinin Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne yatırıldığına ilişkin makbuz. Her sayfasına "okudum ve anladım" yazılarak imzalanmış şartname. Şartname alındısına ilişkin makbuz. Beşiktaş Belediyesine borcu olmadığına dair belge. İhale tarihinden en geç 1 iş günü öncesine kadar kurumdan onaylanmış Yer Görme Formu. (Şartname ekinde yer almaktadır.) İhalelerden Yasaklılık Durum Formu. (Şartname ekinde yer almaktadır.) İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerden sigortalı işçi çalıştırıyor ise SGK'dan, sigortalı işçi çalıştırmıyor ise BAĞKUR'dan borcu olmadığına dair yazı. Vergi kimlik numarası ve Vergi levhası fotokopisi. En az 3 bankadan ayrı ayrı alınmış onaylı referans mektubu. Gerçek kişiler, yukarıda istenen belgelerin (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10) ve (11)'inci maddelerine ek olarak; 12.1. İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış ikametgâh belgesi. (Onaylı veya e-devlet üzerinden alınmış olmalı) 12.2. Aslını görmek şartıyla T.C. Kimlik numarası yazılı nüfus cüzdanı fotokopisi. 12.3. Noter onaylı imza beyannamesi. 12.4. Adli Sicil Kaydı.(Onaylı veya e-devlet üzerinden alınmış olmalı) 12.5. Vekâleten ihaleye katılıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten katılanın noter onaylı imza sirküleri. Tüzel kişiler, yukarıda istenen belgelerin (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10) ve (11)'inci maddelerine ek olarak; 13.1. Tüzel kişiliğin, siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası'nda veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna ilişkin faaliyet belgesi. 13.2 Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak ve teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten katılanın noter onaylı imza sirküleri.

D-(c) Maddesinde belirtilen belgelerin aslı veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örnekleri hazırlanarak ihale günü ve saatinde Belediye Encümen Salonu'nda hazır bulunulacaktır.

İlan olunur.

Basın No: ILN02082607

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