DİYARBAKIR 5. İŞ MAHKEMESİNDEN İLAN

ESAS NO : 2021/349 Esas

KARAR NO : 2023/112

Davacı NEZAHAT CEYLAN aleyhine mahkememizde açılan Alacak (İşçi İle İşveren İlişkisinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :Davanın kabulüne karar verilmiştir.

Kararın tüm araştırmalara rağmen yeni adresi tespit edilemeyen Sanitasyon İnşaat Temizlik Hizmetleri Yemek Üretim Otomasyon Peyzaj Nakliye Sanayi Ticaret Limited Şirketine İlanen tebliğ yoluyla tebliğine karar verilmiştir.

Adı geçen tarafın verilen karara karşı itirazının bulunması halinde ilanın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde yukarıda esas ve kararı bulunan mahkememiz dosyasına bildirilmesi aksi halde dosyanın bu haliyle kesinleştirileceği ilanen tebliğ olunur. 14/08/2024

Basın No: ILN02084897

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