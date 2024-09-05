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T.C. TERCAN SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2024/107 Esas19/08/2024 Konu : GAİPLİK İLANIMahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliği hususunda araştırma yapılan AKİF KOÇAK hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 19/08/2024
GAİP ADI SOYADI : AKİF KOÇAK
BABA ADI : CELAL
ANA ADI : NADİYE
DOĞUM TARİHİ : 19/03/1958
DOĞUM YERİ : TERCAN/ERZİNCAN
Basın No: ILN02084889
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