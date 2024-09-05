T.C. TEKİRDAĞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/150 Esas 03/09/2024 MALİYE VE HAZİNE BAKANLIĞI ile MUHTAR KIZI HURİYE KAYYIMI TEKİRDAĞ ÇEVRE, ŞEHİRCİ LİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRÜ - KAYYIM arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;Tekirdağ ili Süleymanpaşa ilçesi Eskicami Mahallesi360 ada351, 352parselsayılı taşınmazlarda hisse maliki olarakgörünen3/24 hisse maliki muhtar kızı Huriye'nin gaipliğine karar verilmesi talep edilmiş olmakla;

Gaip hakkında bilgisi olan kişiler var ise iş bu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 6 ay süre içerisinde Mahkememize müracaat etmeleri, bu süre içerisinde her hangi bir başvuru olmadığı ve gaipten haber alınamadığı takdirde Tekirdağ ili Süleymanpaşa ilçesi Eskicami Mahallesi360 ada351, 352parselsayılı taşınmazlarda hisse maliki olarakgörünen3/24 hisse maliki muhtar kızı Huriye isimli şahısın Türk Medeni Kanunu'nun 32. maddesi gereğince gaipliğine karar verileceği hususu ilan olunur.

Basın No: ILN02084980

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