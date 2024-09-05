T.C. SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU 2024/74 SATIŞ TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/74 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Adapazarı Kent Merkezi 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planında Konut Alanında ve yolda kalmakta olup, E=1.05, Yençok=10.00 m. yapılaşma koşullarına tabidir.

Adresi : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Akıncılar Mah. 5456 Ada 1 Parsel, Arsa vasıflı

Yüzölçümü : 504,95 m2 İmar Durumu :Bilirkişi raporunda mevcut

Kıymeti : 7.507.277,00 TL

KDV Oranı : %21.15 üzerinden %1, %78,85 üzerinden %10 KDV uygulanacaktır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/11/2024 - 10:01 Bitiş Tarih ve Saati : 14/11/2024 - 10:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/12/2024 - 10:01 Bitiş Tarih ve Saati : 12/12/2024 - 10:01

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02084916

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