T.C. SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU 2024/13 SATIŞ TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/13 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Korucuk Mahallesi, 1690 Ada 2 Parsel Sayılı, 4.378,00 M2 Yüzölçümlü, Tapuda Arsa Vasıflı Taşınmaz. Yüzölçümü : 4.378,00 m2

İmar Durumu : Esatış portalda yayınlanan ilan ekindeki bilirkişi raporunda mevcut

Kıymeti : 19.701.000,00 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/10/2024 - 10:02 Bitiş Tarih ve Saati : 11/10/2024 - 10:02 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/11/2024 - 10:02 Bitiş Tarih ve Saati : 11/11/2024 - 10:02

Basın No: ILN02084919

#ilan.gov.tr