Örnek No:55*

T.C. İZMİR 5. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2024/32 SATIŞ TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/32 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :İzmir ili, Buca ilçesi, Kocatepe Mahallesi, 50226 ada, 2 parselde kayıtlı tek katlı avlulu ev, 181 m² yüzölçümlü,Şirinkapı Mah. 1058/5 Sok. No.5 Buca/İzmir adresinde bulunur.

BİLİRKİŞİ RAPORUNDA TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ; İmar Planına göre taşınmazın kuzeyinde (halihazırda zeminde açılmamış) imar yolu ve çocuk bahçesi bulunmakla birlikte zeminde bu kısmında yol ve park olmadığı taşınmazın kuzeyinin boş arazi olduğu görülmüştür. Taşınmaza ulaşım taşınmazın kuzeyinde yer alan 1058/5 Sokaktan yürüyerek sağlanmaktadır. Taşınmaz toplu taşıma araçlarının güzergahı olan Şehit Er Mehmet Çadırcı Caddesine 40 m., Yavuz Sultan Selim Caddesine 300 m. direkt uzaklıkta bulunan konuma sahip olup mevcut konumu ile ulaşım ve taşıma imkânları vasat olarak değerlendirilmiştir. Taşınmaz civarında 2 katlı konut tipinde yapılaşmalar mevcuttur. Taşınmaz Buca Ömer Seyfettin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine 125 m., İsmet Yorgancılar Anadolu Lisesine 355 m.,DEÜ Dokuzçeşmeler Kampüsüne 1400 m., Asporuk Meydanı ve Erdem Caddesine 1500 m. direkt uzaklıktadır. Tüm belediye ve altyapı hizmetlerinden yararlanma imkanı mevcuttur. Taşınmaz üzerinde mesken olarak inşa edilmekle birlikte keşif esnasında boş durumda olan ve kullanılmayan, bakımsız ve harap halde bina bulunmaktadır. Yapının mevcut durumu ile enkaz değeri yıkım ve nakliye masraflarını karşılayamayacak durumda olduğundan ve binanın arsa değerine artı bir değer katmadığı dikkate alınarak binaya ilişkin maddi değerlendirme yapılmamış, taşınmaz arsa vasfı ile değerlendirilmiştir.

İmar Durumu: Buca Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlünce düzenlenen 26.04.2024 tarih, 43246 sayılı imar durumu yazısında taşınmazın; "ayrık nizam, 2 kat yapılaşma koşullu (a1-2( konut adasına isabet etiği" belirtilmiştir.

Kıymeti : 3.750.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: 3194 sayılı kanunun 32. Maddesi gereğince imar mevzuatına aykırıdır şerhi vardır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/12/2024 - 13:40 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 06/01/2025 - 13:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/01/2025 - 13:40 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 06/02/2025 - 13:40

Dosyada hissedarların hisseleri yetmesi durumunda ihaleye teminatsız olarak katılması ve 1. İhale uhdesinde kaldığından ihale bedelini yatırmaması durumunda ikinci ihaleye teminat yatırarak gireceklerdir. 03/09/2024

(İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02084955

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