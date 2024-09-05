T.C. ÇORUM 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2021/381 Esas

DAVACI : NEVİN ÇIKRIKÇIOĞLU-143******082

DAVALI :CAN ARINCI - 374******098

ADRES :İsmet İnönü Bulvarı Zabitler Petrol Karşısı Uzun Makri Tower Apt B Block Kat:1Daire No:1 Gazimağusa /KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ

Davacı Nevin ÇIKRIKÇIOĞLU tarafından aleyhinize açılan Çorum İli Çoraklık Mah. 4684 ada 1 parsel, 2516 ada 4 parsel, 4691 ada 1 parsel, 2513 ada 1 parsel,2519 ada 1 parsel ve 2546 ada 1 parsel sayılı taşınmazlara ilişkin Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan yargılamasında,

Mahkememizce, mernis kayıtları üzerinde adreslerinizin tespit edilememesi, kolluk tarafından yapılan adres araştırmasına olumsuz cevap verilmesi nedeniyle tarafınıza tebligat yapılamamıştır. Bu nedenle dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiş olup, 26/12/2024 günü saat 09:00'daduruşmaya gelmeniz yada kendinizi bir vekil ile temsil ettirmeniz, duruşmaya gelmediğiniz ya da bir vekil ile temsil olunmadığınız takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği ayrıca HMK'nın 140/5 maddesi uyarınca sunmadığınız tüm delillerinizi sunmanız için tarafınıza 2 haftalık kesin süre verildiği, kesin süre içerisinde delil bildirmediğiniz takdirde delil bildirme hakkınızdan vazgeçmiş sayılacağınız İş bu ilan 7201 Sayılı Tebligat Kanunu'nun 28, 29, 30, 31.maddeleri gereğince yukarıda yazılı davalı CAN ARINCI'ya tebliğ yerine geçmek üzere tanzim edilmiş olup ilanen tebliğ olunur.06/08/2024

Basın No: ILN02084996

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