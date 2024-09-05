T.C. AKÇAABAT İCRA DAİRESİ 23/08/2024

2024/842 ESAS

MUHTIRADIR

ALACAKLI : HAMDİ ARMUTÇU,

BORÇLU : AHMET SALİH KASAP, 32351302694TC Nolu,

Fıstıklı Mah. Fıstıklı Fıstıklı Küme Evleri No:49Akçaabat / TRABZON

Akçaabat ilçesi Fıstıklı Mahallesi 2183 ada 231 parsel üzerine tarafınızca 07/05/1940 tarihinde konulmuş 575.00 TL değerindeki ipotek bedeli 47.785,39 TL olarak güncellenerek kasaya depo edilmiş olup, koyduğunuz ipoteğin rızaen 1(Bir) hafta içerisinde kaldırılmasına, kaldırılmaz ise İİK. m. 153 gereği cebri icra yolu ile kaldırılacağının bilinmesi ihtaren tebliğ olunur.

Basın No: ILN02084184

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