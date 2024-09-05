Kars 18. Bölge Müdürlüğü
Davacı Bölge Müdürlüğü vekili tarafından aşağıda dökümü yapılan taşınmaz maliklerinin davalı davalılar aleyhine açılan Kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tapuya tescili davasında verilen tensip kararı gereğince aşağıda dökümü yapılan taşınmazların pazarlıkla satın alınması için anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedellerinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili için mahkememize dava açıldığı ilan tarihinden itibaren ilgililerin 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı Karayolları Genel Müdürlüğü adına Kars Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü aleyhine idari yargıda iptal davası adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açabilecekleri davalıların konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini ilanın yapıldığı tarihten itibaren 10 gün içinde mahkememize bildirmeleri gerektiği, yapılacak duruşmaya gelmediklerinde veya kendilerini bir vekille temsil ettirmedikleri takdirde yargılamanın yokluklarında devam edeceği, yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılan taşınmazın bedelinin 4650 Sayılı Yasa ile Değişik 2942 Sayılı Kanun gereğince saptanmasına, müteakip bedelin ilgililer adına mahkemece belirlenen T.C Ziraat Bankası Digor Şubesi'ne yatırılmasına ve bedelin yatırılması üzerine de taşınmazın idare adına tesciline karar verileceği hususu kamulaştırma kanununun 4650 Sayılı Kanun ile Değişik 2942 Sayılı Kanunun 10. maddesi hükmü gereğince ilan olunur.
|MAHALLE KÖY
|ADA
|PARSEL
|DOSYA NO
|DAVACI
|DAVALI/DAVALILAR MALİKLER
|TAŞINMAZIN ALANI m²
|KAMULAŞTIRILAN ALAN m²
|1
|Alem Mah./Köy
|138
|41
|2024/88
|KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
|Kazım Oruç
|264,43
|264,43
|2
|Uzunkaya Köyü
|110
|42
|2024/89
|KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
|Akan ERTE, Nevzat ERTE
|110,86
|110,86
|3
|Merkez Mah.
|104
|210
|2024/90
|KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
|Abdulcebbar KUTAY
|273,95
|273,95
|4
|Merkez Mah.
|104
|183
|2024/91
|KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
|Yıldız MEMİ
|1.042,21
|260,55
|5
|Merkez Mah.
|104
|173
|2024/92
|KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
|Ahmet Çelikkalelli
|1.771,82
|1.771,82
|6
|Merkez Mah.
|103
|1
|2024/93
|KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
|Serhat DİNLER, Eda BOLATOĞLU,
Hanife DİNLER, Gürdal DİNLER,
Kenan DİNLER, Alaattin DİNLER,
Bahattin DİNLER,Adnan DİNLER,
Bayram DİNLER,Hayrettin DİNLER,
Nurettin DİNLER,Necmettin DİNLER,
Seyran DİNLER,Tahir DİNLER,
Aslan DİNLER,Nazlı GÖYCE,
Günaydın DİNLER,Emine ULUCUTSOY,
Şermin ÇAPUR,Şengül ERKMEN,
Bedriye ÖZYÜMLÜ,Kadriye AKSİN,
Fatma AKSİN,Asiye TİMUROĞLU,
Özcan AĞRAP,Tuncer AĞRAP,
Ercan AĞRAP
|4.800,00
|418,81
|7
|Merkez Mah.
|103
|199
|2024/94
|KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
|Ziya TOKTAŞ
|452,73
|452,73
|8
|Merkez Mah.
|103
|43
|2024/95
|KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
|Kenan Altun, Leyla Altun,
Hicran Altun, Gülçin Durmaz,
Elif Özge Yavuz, Şengül Evren,
Taliha Aydın, Erdem Altun,
Fatih Atun, Hakan Altun, Arif Hikmet Altun,
Yaşar Altun, Emrah Altun, Erdal Altun,
Mustafa Altun, İfdinur Altun,
Kenan Altun, Leyla Altun,
Hicran Altun, Gülçin Durmaz,
Elif Özge Yavuz, Şengül Evren,
Taliha Aydın, Erdem Altun,
Fatih Atun, Hakan Altun, Arif Hikmet Altun,
Yaşar Altun, Emrah Altun, Erdal Altun,
Mustafa Altun, İfdinur Altun,
|638
|638
|9
|Köseler Mah./Köy
|104
|9
|2024/96
|KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
|Hasan Uzmali
|622,24
|622,24
|10
|Köseler Mah./Köy
|101
|260
|2024/97
|KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
|İsmet Utançli
|1,600,00
|1,600,00
|11
|Alem Mah./Köy
|103
|35
|2024/98
|KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
|Suca Yağci
|279,2
|279,2
|12
|Şenol Köyü
|101
|25
|2024/99
|KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
|Ercan Özaydaş
|20,530,53
|1,023,14
|13
|Şenol Köyü
|106
|4
|2024/100
|KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
|Abbas Yardımcı
|985,61
|492,81
|14
|Alem Mah./Köy
|101
|174
|2024/101
|KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
|Hikmet Yümlü
|2,074,34
|2,074,34
|15
|Alem Mah./Köy
|101
|170
|2024/102
|KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
|Süleyman Bakışlı
|800,03
|800,03
|16
|Alem Mah./Köy
|101
|160
|2024/103
|KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
|Bülent Özyağci
|284,43
|284,43
|17
|Alem Mah./Köy
|101
|156
|2024/104
|KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
|Fikret Yakışır, Murat Yakışır
|2,074,34
|2,074,34
|18
|Alem Mah./Köy
|101
|144
|2024/105
|KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
|Şehriban Gönen, Gülenaz Gönen,
Halil Gönen, Mehmet Emin Gönen
Sinem Özyolu, Tamam Özyolu,
Şerefnaz Gönen
|730,93
|678,72
|19
|Alem Köyü
|101
|180
|2024/106
|KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
|Rıza Yağci
|123,49
|123,49
|20
|Köseler Mah./Köy
|101
|257
|2024/107
|KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
|Kasım Kusuv
|195,69
|195,69
|21
|Köseler Mah./Köy
|101
|222
|2024/108
|KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
|Yakup Uzmali
|5.750,23
|1.150,04
|22
|Köseler Mah./Köy
|101
|226
|2024/109
|KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
|Zennure Kapçak, Tuncer Uzmali,
Sefure Yiğitpaşa, Sefure Aksel,
Ahmet Uzmali,Mehmet Uzmali,
Cemal Uzmali, Halise Öziller,
|260,7
|260,7
|23
|Köseler Mah./Köy
|103
|95
|2024/110
|KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
|Yakup Uzmali
|2.969,87
|593,97
|24
|Köseler Mah./Köy
|101
|232
|2024/111
|KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
|Hasan Uzmali
|21,4
|21,4
|25
|Köseler Mah./Köy
|104
|6
|2024/112
|KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
|Abdulbaki Uzmali
|5.700,00
|450,91
|26
|Köseler Mah./Köy
|104
|13
|2024/113
|KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
|Ahmet Uzma,Mehmet Uzma,
Hediye Yakışır, Kenan Yakışır,
Cahit Uzma, Yüksel Uzma,
Menderes Uzma, İsmet Uzma,
Sona Uzma
|392,65
|392,65
|27
|Merkez Mah.
|104
|181
|2024/114
|KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
|Özcan Yarık,Ercan Yarık,
Deniz Şüküroğlu,Bayram Yarık,
Dilek Tok,Sultan Yarık,
Tekin Yarık
|1.095,45
|1.095,45
|28
|Merkez Mah.
|104
|208
|2024/115
|KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
|Zekeriya Taşli
|299,13
|299,13
|29
|Uzunkaya Köyü
|107
|30
|2024/116
|KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
|Cemile Ertesin
|143,69
|143,69
|30
|Uzunkaya Köyü
|107
|32
|2024/117
|KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
|Fahrettin Ertek
|988,78
|988,78
|31
|Şenol Köyü
|101
|84
|2024/118
|KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
|Erdal Demir
|511,83
|511,83
|32
|Şenol Köyü
|114
|115
|2024/119
|KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
|Abbas Yardımcı
|345,07
|345,07
|33
|Şenol Köyü
|119
|64
|2024/120
|KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
|Emrah Bağ
|145,63
|145,63
|34
|Şenol Köyü
|104
|83
|2024/121
|KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
|Oktay Yulalı
|561,86
|62,43
|35
|Köseler Mah./Köy
|101
|249
|2024/122
|KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
|Uğur Albayrak
|1.457,40
|1.457,40
|36
|Merkez Mah.
|161
|12
|2024/123
|KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
|Ziya Toktaş
|430,03
|430,03
|37
|Alem Mah./Köy
|139
|16
|2024/124
|KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
|Ahmet Yakışır
|86,77
|86,77
|38
|Merkez Mah.
|161
|16
|2024/125
|KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
|Arif Hikmet Altun,Elif Özge Yavuz,
Emrah Altun,Erdal Altun,
Erdem Altun,Fatih Altun,
Gülçin Durmaz,Hakan Altun,
Hicran Altun,İfdunur Altun,
Kenan Altun,Leyla Altun,
Mustafa Altun,Şengül Evren,
Taliha Aydın,Yaşar Altun
|6,32
|6,32
|39
|Şenol Köyü
|117
|26
|2024/126
|KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
|Abbas Yardımcı
|819,3
|409,65
|40
|Merkez Mah.
|103
|203
|2024/127
|KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
|Gövercin Gönen
|194,21
|194,21
|41
|Köseler Mah./Köy
|101
|21
|2024/128
|KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
|İbrahim Soncul
|14.740,00
|2.745,49
|42
|Alem Köyü
|101
|152
|2024/129
|KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
|Suti Subaşı
|343,22
|343,22
|43
|Alem Köyü
|132
|20
|2024/130
|KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
|Yasin Özyakışır
|715,98
|715,98
|44
|Şenol Köyü
|117
|24
|2024/131
|KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
|Abbas Yardımcı
|205,19
|102,6
|45
|Alem Köyü
|132
|16
|2024/132
|KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
|Hazal Yağci,Bahar ,Yağci,
Tayyar Yağci,Ömer Yağci,
Adem Yağci,Fevzi Yağci,
Kibar Yağci, Yılmaz Yağci,
Süleyman Yağci,Caize Yağci
|315,89
|315,89
|46
|Köseler Mah./Köy
|101
|31
|2024/133
|KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
|Ayhan Zengin
|15.262,00
|3.908,49
|47
|Köseler Mah./Köy
|101
|247
|2024/134
|KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
|Resim Uzmali,Cesim Uzmali,
Çetin Uzmali,Ayna Uzmali
|184,12
|184,12
|48
|Uzunkaya Köyü
|108
|5
|2024/135
|KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
|Erdoğan Çeğil
|1.423,36
|1.423,36
Basın No: ILN02084421
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