Karayolları Genel Müdürlüğü

Adına Kars 18. Bölge Müdürlüğü

Davacı Bölge Müdürlüğü vekili tarafından aşağıda dökümü yapılan taşınmaz maliklerinin davalı davalılar aleyhine açılan Kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tapuya tescili davasında verilen tensip kararı gereğince aşağıda dökümü yapılan taşınmazların pazarlıkla satın alınması için anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedellerinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili için mahkememize dava açıldığı ilan tarihinden itibaren ilgililerin 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı Karayolları Genel Müdürlüğü adına Kars Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü aleyhine idari yargıda iptal davası adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açabilecekleri davalıların konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini ilanın yapıldığı tarihten itibaren 10 gün içinde mahkememize bildirmeleri gerektiği, yapılacak duruşmaya gelmediklerinde veya kendilerini bir vekille temsil ettirmedikleri takdirde yargılamanın yokluklarında devam edeceği, yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılan taşınmazın bedelinin 4650 Sayılı Yasa ile Değişik 2942 Sayılı Kanun gereğince saptanmasına, müteakip bedelin ilgililer adına mahkemece belirlenen T.C Ziraat Bankası Digor Şubesi'ne yatırılmasına ve bedelin yatırılması üzerine de taşınmazın idare adına tesciline karar verileceği hususu kamulaştırma kanununun 4650 Sayılı Kanun ile Değişik 2942 Sayılı Kanunun 10. maddesi hükmü gereğince ilan olunur.

MAHALLE KÖY ADA PARSEL DOSYA NO DAVACI DAVALI/DAVALILAR MALİKLER TAŞINMAZIN ALANI m² KAMULAŞTIRILAN ALAN m² 1 Alem Mah./Köy 138 41 2024/88 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Kazım Oruç 264,43 264,43 2 Uzunkaya Köyü 110 42 2024/89 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Akan ERTE, Nevzat ERTE 110,86 110,86 3 Merkez Mah. 104 210 2024/90 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Abdulcebbar KUTAY 273,95 273,95 4 Merkez Mah. 104 183 2024/91 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Yıldız MEMİ 1.042,21 260,55 5 Merkez Mah. 104 173 2024/92 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Ahmet Çelikkalelli 1.771,82 1.771,82 6 Merkez Mah. 103 1 2024/93 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Serhat DİNLER, Eda BOLATOĞLU, Hanife DİNLER, Gürdal DİNLER, Kenan DİNLER, Alaattin DİNLER, Bahattin DİNLER,Adnan DİNLER, Bayram DİNLER,Hayrettin DİNLER, Nurettin DİNLER,Necmettin DİNLER, Seyran DİNLER,Tahir DİNLER, Aslan DİNLER,Nazlı GÖYCE, Günaydın DİNLER,Emine ULUCUTSOY, Şermin ÇAPUR,Şengül ERKMEN, Bedriye ÖZYÜMLÜ,Kadriye AKSİN, Fatma AKSİN,Asiye TİMUROĞLU, Özcan AĞRAP,Tuncer AĞRAP, Ercan AĞRAP 4.800,00 418,81 7 Merkez Mah. 103 199 2024/94 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Ziya TOKTAŞ 452,73 452,73 8 Merkez Mah. 103 43 2024/95 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Kenan Altun, Leyla Altun, Hicran Altun, Gülçin Durmaz, Elif Özge Yavuz, Şengül Evren, Taliha Aydın, Erdem Altun, Fatih Atun, Hakan Altun, Arif Hikmet Altun, Yaşar Altun, Emrah Altun, Erdal Altun, Mustafa Altun, İfdinur Altun, Kenan Altun, Leyla Altun, Hicran Altun, Gülçin Durmaz, Elif Özge Yavuz, Şengül Evren, Taliha Aydın, Erdem Altun, Fatih Atun, Hakan Altun, Arif Hikmet Altun, Yaşar Altun, Emrah Altun, Erdal Altun, Mustafa Altun, İfdinur Altun, 638 638 9 Köseler Mah./Köy 104 9 2024/96 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Hasan Uzmali 622,24 622,24 10 Köseler Mah./Köy 101 260 2024/97 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İsmet Utançli 1,600,00 1,600,00 11 Alem Mah./Köy 103 35 2024/98 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Suca Yağci 279,2 279,2 12 Şenol Köyü 101 25 2024/99 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Ercan Özaydaş 20,530,53 1,023,14 13 Şenol Köyü 106 4 2024/100 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Abbas Yardımcı 985,61 492,81 14 Alem Mah./Köy 101 174 2024/101 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Hikmet Yümlü 2,074,34 2,074,34 15 Alem Mah./Köy 101 170 2024/102 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Süleyman Bakışlı 800,03 800,03 16 Alem Mah./Köy 101 160 2024/103 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Bülent Özyağci 284,43 284,43 17 Alem Mah./Köy 101 156 2024/104 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Fikret Yakışır, Murat Yakışır 2,074,34 2,074,34 18 Alem Mah./Köy 101 144 2024/105 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Şehriban Gönen, Gülenaz Gönen, Halil Gönen, Mehmet Emin Gönen Sinem Özyolu, Tamam Özyolu, Şerefnaz Gönen 730,93 678,72 19 Alem Köyü 101 180 2024/106 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Rıza Yağci 123,49 123,49 20 Köseler Mah./Köy 101 257 2024/107 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Kasım Kusuv 195,69 195,69 21 Köseler Mah./Köy 101 222 2024/108 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Yakup Uzmali 5.750,23 1.150,04 22 Köseler Mah./Köy 101 226 2024/109 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Zennure Kapçak, Tuncer Uzmali, Sefure Yiğitpaşa, Sefure Aksel, Ahmet Uzmali,Mehmet Uzmali, Cemal Uzmali, Halise Öziller, 260,7 260,7 23 Köseler Mah./Köy 103 95 2024/110 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Yakup Uzmali 2.969,87 593,97 24 Köseler Mah./Köy 101 232 2024/111 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Hasan Uzmali 21,4 21,4 25 Köseler Mah./Köy 104 6 2024/112 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Abdulbaki Uzmali 5.700,00 450,91 26 Köseler Mah./Köy 104 13 2024/113 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Ahmet Uzma,Mehmet Uzma, Hediye Yakışır, Kenan Yakışır, Cahit Uzma, Yüksel Uzma, Menderes Uzma, İsmet Uzma, Sona Uzma 392,65 392,65 27 Merkez Mah. 104 181 2024/114 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Özcan Yarık,Ercan Yarık, Deniz Şüküroğlu,Bayram Yarık, Dilek Tok,Sultan Yarık, Tekin Yarık 1.095,45 1.095,45 28 Merkez Mah. 104 208 2024/115 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Zekeriya Taşli 299,13 299,13 29 Uzunkaya Köyü 107 30 2024/116 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Cemile Ertesin 143,69 143,69 30 Uzunkaya Köyü 107 32 2024/117 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Fahrettin Ertek 988,78 988,78 31 Şenol Köyü 101 84 2024/118 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Erdal Demir 511,83 511,83 32 Şenol Köyü 114 115 2024/119 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Abbas Yardımcı 345,07 345,07 33 Şenol Köyü 119 64 2024/120 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Emrah Bağ 145,63 145,63 34 Şenol Köyü 104 83 2024/121 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Oktay Yulalı 561,86 62,43 35 Köseler Mah./Köy 101 249 2024/122 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Uğur Albayrak 1.457,40 1.457,40 36 Merkez Mah. 161 12 2024/123 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Ziya Toktaş 430,03 430,03 37 Alem Mah./Köy 139 16 2024/124 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Ahmet Yakışır 86,77 86,77 38 Merkez Mah. 161 16 2024/125 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Arif Hikmet Altun,Elif Özge Yavuz, Emrah Altun,Erdal Altun, Erdem Altun,Fatih Altun, Gülçin Durmaz,Hakan Altun, Hicran Altun,İfdunur Altun, Kenan Altun,Leyla Altun, Mustafa Altun,Şengül Evren, Taliha Aydın,Yaşar Altun 6,32 6,32 39 Şenol Köyü 117 26 2024/126 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Abbas Yardımcı 819,3 409,65 40 Merkez Mah. 103 203 2024/127 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Gövercin Gönen 194,21 194,21 41 Köseler Mah./Köy 101 21 2024/128 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İbrahim Soncul 14.740,00 2.745,49 42 Alem Köyü 101 152 2024/129 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Suti Subaşı 343,22 343,22 43 Alem Köyü 132 20 2024/130 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Yasin Özyakışır 715,98 715,98 44 Şenol Köyü 117 24 2024/131 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Abbas Yardımcı 205,19 102,6 45 Alem Köyü 132 16 2024/132 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Hazal Yağci,Bahar ,Yağci, Tayyar Yağci,Ömer Yağci, Adem Yağci,Fevzi Yağci, Kibar Yağci, Yılmaz Yağci, Süleyman Yağci,Caize Yağci 315,89 315,89 46 Köseler Mah./Köy 101 31 2024/133 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Ayhan Zengin 15.262,00 3.908,49 47 Köseler Mah./Köy 101 247 2024/134 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Resim Uzmali,Cesim Uzmali, Çetin Uzmali,Ayna Uzmali 184,12 184,12 48 Uzunkaya Köyü 108 5 2024/135 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Erdoğan Çeğil 1.423,36 1.423,36

Basın No: ILN02084421

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