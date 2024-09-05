İSTANBUL İLİ BEŞİKTAŞ İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

A-Aşağıda nitelikleri belirtilen iş 2886 Sayılı Devlet İhale Yasası'nın 36.maddesine göre Kapalı Teklif Usulü yöntemi doğrultusunda 10 (On) yıl süre ile kiraya verilecektir.
|YILLIK MAHAMMEN BEDEL
|GEÇİCİ TEMİNAT
|SÜRESİ
|CAYMA TAZMİNATI
|MEVKİİ
|İHALE GÜNÜ VE SAATİ
|İŞİN TÜRÜ
|4.200.000,00.-TL/YIL+KDV (60 Adet ATM yeri için)
|1.260.000,00.-TL
|10 YIL (120 AY)
|2.100.000,00.-TL
|Beşiktaş Belediyesi hüküm ve tasarrufu altında olan Beşiktaş İlçesinde 60 adet ATM cihazı yeri
|17.09.2024/SALI GÜNÜ SAAT: 11:30
|Belediye mülkiyetinde, hüküm ve tasarrufu altında olan alanlara kurulabilecek 60 adet bankamatik kabini (ATM kabini) yerlerinin 10 yıl süre ile kiraya verilmesi işi
B-Bu işe ait şartname, ihale tarihinden en geç 1(bir) iş günü öncesine kadar Beşiktaş Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden 5.000,00.-TL karşılığında alınacak olup, ihale günü şartname satışı yapılmayacaktır.
C-İhaleye gerçek ve tüzel kişiler katılabilecek ve aşağıdaki belgeler ihale günü ve saatinde Belediye Encümeni'ne sunulacaktır.
- İletişim Bilgi Formu. (Şartname ekinde yer almaktadır.)
- Tahmin edilen ihale bedelinin %3'ü kadar geçici teminat bedelinin Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne yatırıldığına ilişkin makbuz.
- Tahmin edilen ihale bedelinin %5'i kadar cayma tazminat bedelinin Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne yatırıldığına ilişkin makbuz.
- Her sayfasına "okudum ve anladım" yazılarak imzalanmış şartname.
- Şartname alındısına ilişkin makbuz.
- Beşiktaş Belediyesine borcu olmadığına dair belge.
- İhale tarihinden en geç 1 iş günü öncesine kadar kurumdan onaylanmış Yer Görme Formu. (Şartname ekinde yer almaktadır.)
- İhalelerden Yasaklılık Durum Formu. (Şartname ekinde yer almaktadır.)
- İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerden sigortalı işçi çalıştırıyor ise SGK'dan, sigortalı işçi çalıştırmıyor ise BAĞKUR'dan borcu olmadığına dair yazı.
- Vergi kimlik numarası ve Vergi levhası fotokopisi.
- En az 3 bankadan ayrı ayrı alınmış onaylı referans mektubu.
- Gerçek kişiler, yukarıda istenen belgelerin (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10) ve (11)'inci maddelerine ek olarak;
- İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış ikametgâh belgesi. (Onaylı veya e-devlet üzerinden alınmış olmalı)
- Aslını görmek şartıyla T.C. Kimlik numarası yazılı nüfus cüzdanı fotokopisi.
- Noter onaylı imza beyannamesi.
- Adli Sicil Kaydı.(Onaylı veya e-devlet üzerinden alınmış olmalı)
- Vekâleten ihaleye katılıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten katılanın noter onaylı imza sirküleri.
- Tüzel kişiler, yukarıda istenen belgelerin (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10) ve (11)'inci maddelerine ek olarak;
- Tüzel kişiliğin, siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası'nda veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna ilişkin faaliyet belgesi.
- Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak ve teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten katılanın noter onaylı imza sirküleri.
D-(c) Maddesinde belirtilen belgelerin aslı veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örnekleri hazırlanarak ihale günü ve saatinde Belediye Encümen Salonu'nda hazır bulunulacaktır.
İlan olunur.
Basın No: ILN02082607
#ilan.gov.tr