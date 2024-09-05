İ L A N HATAY 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN:

Esas No: : 2018/495

Karar No. : 2024/973

Sanık : BAHA SABRİ

İskender ve Nurulhüda oğlu, 1992 Suriye doğumlu

Suç : Bir Kimseyi Fuhuşa Teşvik Etmek veya Yaptırmak veya

Aracılık Etmek veya Yer Temin Etmek

Suç yeri : Hatay/Merkez

Suç tarihi : 16/03/2017-17/04/2018

Karar Tarihi : 17/05/2024

Kanun maddesi : TCK 227/2

Verilen ceza : 2 yıl,1 ay hapis, 150 TL adli para cezası

Yukarıda özeti yazılı gerekçeli kararın Tebligat Yasasının 28 ve müteakip maddeleri gereğinceGazetede ilanına, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içindekararı veren mahkemeye veya bulunulan yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf edilebileceği, yasal bir başvuru olmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususları ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02084939

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