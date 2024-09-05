BUCA TAPU MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLANEN DUYURULUR (Miras ortaklığından doğan elbirliği mülkiyet paylı mülkiyete çevrilecektir.)

Buca ilçesi Zafer Mahallesi 892 da 242 ve 243 parsel sayılı TARLA vasıflı taşınmazların 4/5601 EMİNE KIRMAZ adına kayıtlı iken İZMİR 10.SULH HUKUK MAHKEMESİ'nden verilen 20/11/2019 tarihli ve 2019/1427 Esas 2019/1460 karar sayılı veraset belgesine istinaden AYTEN CEM, DURMUŞ KIRMAZ,, FATMA TIKIZ, NAZMİ GÜÇLÜ, OSMAN ÇETİNBAĞ, OKTAY ÇETİNBAĞ ,SEVİM ESEN, ŞENAY TANRIKULU ,SAVAŞ KIRMAZ isimli mirasçıların payları 5831 sayılı Kanunun 8.maddesi ile Kadastro Kanunu'na eklenen EK 3.maddesine istinaden intikal ve miras ortaklığından doğan elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilecektir. ( Mirasçılara tebligat çekilmiş olup mirasçılardan OKTAY ÇETİNBAĞ ' ın MERNİS adresi tespit edilememiştir.)

Bu nedenle;yukarıda açıklanan mirasçılar Anılan Kanun hükmüne göre,elbirliği mülkiyetinin devamına yönelik bir itiraz olan varsa bu itirazı veya paylaşma davası açılmış ise dava açıldığı hususunun bu ilanın tebliğinden itibaren (15 günlük süre içerisinde) Tapu Sicil Müdürlüğümüze bildirilmesi gerekmektedir.

Herhangi bir itirazınız olmazsa veya paylaşma davasının açıldığı bildirilmezse,işbu taşınmaz üzerindeki elbirliği mülkiyeti paylı mülkiyete dönüştürülerek,hissedarlık esaslarına göre mirasçılar adına tapu kütüğüne tescil edilecektir.

Basın No: ILN02084888

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