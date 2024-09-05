ANKARA BATI 3. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN ESAS NO : 2023/845

KARAR NO : 2024/263

SANIK : MERT DEMİRER , Murat ve Ruziye oğlu, 11/06/2003 Osmangazi doğumlu, Selçuk Mah. Selçuk Sok.No.29/3 İznik BURSA adresinde oturur.

SUÇ: Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık

SUÇ TARİHİ : 15/09/2022

KANUN

MADDESİ : 5237 Sayılı TCK 158/1-f,son

HÜKÜM : 3 Yıl 4 Ay Hapis ve 12.820 TL Adli Para Cezası

Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan sanık Mert Demirer hakkında verilen gerekçeli karar, sanık tüm aramalara rağmen bulunamadığından tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Türkiye geneli 50 bin tiraj üstü gazetelerin birinde, genel bir internet haber sitesinde ve Basın İlan Kurumu İlan Portalında İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.

Basın No: ILN02085011

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