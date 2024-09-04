T.C. KONYA 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

KONYA 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2024/8 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
Adresi : Dere Mahallesi Yeşildere Caddesi Bila No Meram / KONYA
Yüzölçümü : 560,50 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 4.203.750,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 02/10/2024 - 10:09
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Bitiş Tarih ve Saati : 09/10/2024 - 10:09
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 28/10/2024 - 10:09
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Bitiş Tarih ve Saati : 04/11/2024 - 10:09
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No: ILN02084180
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