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T.C. KONYA 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

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Giriş Tarihi 05 Eylül 2024, 00:00 Güncelleme Tarihi05 Eylül 2024, 00:03
Giriş Tarihi 04 Eylül 2024, 00:00 Güncelleme Tarihi05 Eylül 2024, 00:03

T.C.

KONYA 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/8 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/8 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Meram İlçe, DERE Mahalle/Köy, 16229 Ada, 6 Parsel, imar parseli olup üzerinde herhangi bir ...

Adresi : Dere Mahallesi Yeşildere Caddesi Bila No Meram / KONYA

Yüzölçümü : 560,50 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 4.203.750,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/10/2024 - 10:09

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Bitiş Tarih ve Saati : 09/10/2024 - 10:09
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/10/2024 - 10:09

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/11/2024 - 10:09

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02084180

#ilan.gov.tr

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