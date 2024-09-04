T.C. İSTANBUL 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2022/282 Esas

DAVALI : AKGÜN ARSLAN

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (Muris Muvazaası Nedeniyle) davasının yapılan yargılamasında;

Dahili davalı Akgün ARSLAN'a mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamadığı, adres araştırmasından da bir netice alınamadığından bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.

15/08/2024 tarihli bilirkişi raporunda dava dilekçesinde bahsedilen devirlere ilişkin tapu müdürlüğünden gönderilen evraklar sunulmadığından ve davacı vekili tarafından ayrıca talep edilmediğinden Muris Nazır Şahin'in yaptığını söylediği devirlerin incelenmediğini, dava dilekçesi ekinde yer alan veraset kararına göre davacıların talep ettiği hisselerin bedelinin Serhat Şahin'e 231.797 TL, Hasan Şahin'e 206.041 TL toplam dava bedelinin 437.838 TL olduğunun hesap ve takdir edildiği görüldü.

Bilirkişi raporuna HMK 281. Maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz takdirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkında vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve tebliğ olunur.

Duruşma Günü: 28/11/2024 günü saat: 11:13'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.M.K. 147/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02084286

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