T.C. İSKENDERUN 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.17297182-2016/118-Ceza Dava Dosyası 01.08.2024

Konu :İLAN METNİ

İskenderun1. Asliye Ceza Mahkemesince;Muhammed ve Dibeoğlu 01/01/1985 Halep d.lu sanıkCİHAD MUHAMMED ALİ hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet suçundanaçılan kamu davasında mahkememizin 2016/118 Esas, 2022/634 Karar sayılı ilamı ile sanık hakkında aynı suç maddesi uyarınca Cezalandırılmasıistemiyle kamu davası açılmış ve sanık hakkında10 ay hapis ve 20 TL adli para cezası kararı verildiği,

Gerekçeli kararın ve katılan kurum vekilinin istinaf dilekçesinin sanığa tebliğ edilmesi gerektiği, ancak sanığın adreslerinin meçhul olduğundan mahkememizin bu ilamı yönünden İLANEN TEBLİĞAT YAPILMASINA KARAR VERİLMİŞTİR.

İşbu kararın ve istinafdilekçelerinin son ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde sanığatebliğ edilmiş sayılacağı ve sanığın tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde mahkememize veya bulunduğu yer Asliye Ceza mahkemesine dilekçe verilmesi veya bu yöndeki beyanın zabıt katibince tutanağa geçilerek ilgili mahkeme hakimliğince onaylanması suretiyle yargılamaya konu karara karşı Adana Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere ihtar olunur.

Basın No: ILN02084337

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