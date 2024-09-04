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T.C. ERBAA SULH HUKUK MAHKEMESİ

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Giriş Tarihi 05 Eylül 2024, 00:00 Güncelleme Tarihi05 Eylül 2024, 00:02
Giriş Tarihi 04 Eylül 2024, 00:00 Güncelleme Tarihi05 Eylül 2024, 00:02

T.C.

ERBAA SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/1329 Esas 31/08/2024

TASFİYENİN TATİLİ İLANI

45328864088 T.C. Kimlik numaralı, Hasan ve Zahide oğlu, 01/07/1945 Erbaa doğumlu Emine SEYREK'in tasfiyeye esas malı bulunamadığından İİK.nun 217. maddesi gereğince TASFİYENİN TATİLİNE karar verilmiştir. İş bu ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde alacaklılar tarafından gideri peşin verilerek tasfiyeye ait işlemlerin yürütülmesinin devamı istenilmediği takdirde iflasın kapatılacağı tebliğ ve ilan olunur. 31/08/2024

Basın No: ILN02084259

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