T.C.

TÜRKOĞLU

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2022/1013 Esas -Kahramanmaraş ili Türkoğlu ilçesi Uzunsöğüt mahallesi mevkiinde kain;

Davacılar FATMA ARI, SEYDİHAN AKKAYA, YILMAZ AKKAYA, ZAHİDE AKKAYA tarafından tescile konu edilen A harfi ile kırmızı renkle gösterilen 2181,13 m²taşınmazın 51802480200 ZAHİDE AKKAYA, B harfi ile kırmızı renkle gösterilen 2181,88 m² taşınmazın 47899610330 FATMA ARI, C harfi ile kırmızı renkle gösterilen 2180,31 m² taşınmazın 51667484764 YILMAZ AKKAYA, D harfi ile kırmızı renkle gösterilen 2206,28 m² taşınmazın 51814479896 SEYDİHAN AKKAYA adına tescili istenilmektedir.

Bu yerle ilgisi ve alakası olanların hak iddia edenlerin bilumum evrak müsbitleri ile son ilan tarihinden itibaren3 (üç)ay içerisinde mahkememize müracaatları ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02083873

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