Örnek No:55*

T.C.

İZMİR

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2024/91 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/91 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İl, Bornova İlçe, ALTINDAĞ Mahalle/Köy, 7622 Ada, 1 Parsel, 13 Nolu Bağımsız Bölümde kayıtlı dairedir. Taşınmazın tamamı satışa konudur.

Adresi : Yeşilova Mahallesi, 4088 Sokak, No:114, İkon Tower, Kat:3, D:13 Bornova / İZMİR

Yüzölçümü : 8.328 m2 (satışa konu daire net 92 m2, brüt 127 m2'dir.)

Arsa Payı : 7250/2897250

İmar Durumu : Belediyeden gelen yazıya göre 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında; "T" koşullu (Ticaret + Konut) alanda, "A" koşullu alanda, K.A.T.: 41.640m2, Yençok: 20 kat gabarili alanda kalmaktadır. TAKS:0.60'ı geçemez. İnşaat ruhsatı öncesi imar durumunda belirtilene

uygun, detaylı geoteknik rapor hazırlanması zorunludur. Önemli alan 5-1 sınırı içinde kalmaktadır.

Kıymeti : 10.500.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Beyan : Yönetim Planı 13/07/2020 - 14/07/2020 tarih ve 16887 yevmiye sayılı

Beyan : AT Diğer (Konusu: Yazıda bilgilerine yer verilen taşınmazların cins değişikliği işlemleri için 71.952,40 TL harç, 23.12.2020 tarih 2020122303KGe0000096 nolu tahsilat fiş no ile tahsil edilmiştir. Bu belge, 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (4) sayılı tarifenin 13/a maddesi kapsamında cins değişikliği işlemleri için geçerlidir.) Tarih: 23/12/2020 Sayı: 37914 - 26/02/2021 tarih, 6322 yevmiye

Beyan : AT 3402 Sayılı Kanunun Ek 1 inci maddesi uygulamasına tabidir.-09/08/2024 tarih, 34833 yevmiye sayılı

Ve tapu kaydındaki diğer şerhler.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/12/2024 - 14:45 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 09/12/2024 - 14:45 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/12/2024 - 14:45 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 03/01/2025 - 14:45

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İl, Bornova İlçe, ALTINDAĞ Mahalle/Köy, 7622 Ada, 1 Parsel, 134 Nolu Bağımsız Bölümde kayıtlıdır. Taşınmazın tamamı satışa konudur.

Adresi :Yeşilova Mahallesi, 4088 Sokak, No:114, İkon Tower, Kat:24,D:134 Bornova / İZMİR

Yüzölçümü : 8.328 m2 (satışa konu dairenet 92 m2, brüt 127 m2'dir.

Arsa Payı : 6775/2897250

İmar Durumu :Belediyeden gelen yazıya göre 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında; "T" koşullu (Ticaret + Konut) alanda, "A" koşullu alanda, K.A.T.: 41.640m2, Yençok: 20 kat gabarili alanda kalmaktadır. TAKS:0.60'ı geçemez. İnşaat ruhsatı öncesi imar durumunda belirtilene uygun, detaylı geoteknik rapor hazırlanması zorunludur. Önemli alan 5-1 sınırı içinde kalmaktadır.

Kıymeti : 11.100.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: beyan : Yönetim Planı 13/07/2020 - 14/07/2020 tarih ve 16887 yevmiye sayılı

beyan : AT Diğer (Konusu: Yazıda bilgilerine yer verilen taşınmazların cins değişikliği işlemleri için 71.952,40 TL harç, 23.12.2020 tarih 2020122303KGe0000096 nolu tahsilat fiş no ile tahsil edilmiştir. Bu belge, 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (4) sayılı tarifenin 13/a maddesi kapsamında cins değişikliği işlemleri için geçerlidir.) Tarih: 23/12/2020 Sayı: 37914 - 26/02/2021 tarih, 6322 yevmiye

beyan : AT 3402 Sayılı Kanunun Ek 1 inci maddesi uygulamasına tabidir.-09/08/2024 tarih, 34833 yevmiye sayılı ve tapu kaydındaki diğer şerhler.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/12/2024 - 15:00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 09/12/2024 - 15:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/12/2024 - 15:00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 03/01/2025 - 15:00

27/08/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02084032

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