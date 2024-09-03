T.C. İSTANBUL 1. ÇOCUK MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

DOSYA NO : 2023/686 Esas

KARAR NO : 2024/402

Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Özel Beceri İle Almak Suretiyle Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 04/07/2024 tarihli ilamı ile 142/2.b.2 maddesi gereğince 6000 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan Ahmed ve Hayat kızı, 01/01/2006 doğumlu, , ,mah/köy nüfusuna kayıtlı ZEYNA HASAN tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ve müdafiinin istinaf başvuru dilekçesi kendisine tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİ İLK 5 GAZETEDEN BİRİNDE, İNTERNET HABER SİTESİNDE ve ayrıca BASIN İLÂN KURUMU İLAN PORTALINDA İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 29.08.2024

Basın No: ILN02084034

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