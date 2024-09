T.C.

ANKARA 12. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/724 Esas

Kırklareli ili, Lüleburgaz ilçesi, Gündoğu mahallesi, cilt no 3, hane no 386, birey sıra no 4'de kayıtlı, Şemsi ve Saadet oğlu, 01/07/1934 doğumlu, 44671536758 T.C kimlik numaralı, 19/11/2021 tarihinde ölen muris Nejat GİRAY'ın mirasçısı olduğunu ileri sürenler var ise bu konutaki tüm belge ve delilleri ile birlikte, 1'er ay ara ile 2 defa yayınlanacak olan bu ilanın, son ilan tarihinden itibaren en geç 1 yıl içerisinde mahkememize başvurmaları, aksi taktirde ilgililerin istihkak davası açma hakları saklı olmak üzere TMK'nın 594. maddesi gereğince Devlet Hazinesinin mirasçılığına karar verileceği ilan olunur.

Basın No: ILN02070859

#ilan.gov.tr