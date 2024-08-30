T.C.
DEVREKANİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
DEVREKANİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2024/123 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kastamonu ili, Seydiler ilçesi
MEVKİİ : Kepez Köyü
ADA NO : 165 ada
PARSEL NO : 14 parsel
YÜZÖLÇÜMÜ : 165,67 m²'lik kısmı
MALİKİN ADI VE SOYADI : Kepez Köyü Tüzel Kişiliği
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/123 Esas sayısında dava açılmıştır.
Basın No: ILN02082560
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